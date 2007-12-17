В Европе договорились, что называть водкой

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС договорился относительно маркировки спиртных напитков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

Ключевым вопросом было определение и маркировка водки. В предложениях Еврокомиссии от 2005 года предлагалось называть водкой лишь спиртные напитки, произведенные из пшеницы или картофеля, однако это предложение Еврокомиссии не было воспринято Европарламентом, который 19 июня этого года определился что касается проекта Директивы.

Сегодня министры поддержали предложения Европарламента, в соответствии с которыми, вся водка будет маркироваться как водка, только на водке, произведенной не из пшеницы или картофеля должна появиться надпись: «Произведено из» с указанием спиртового материала. Новое законодательство вступит в силу сразу после его обнародования в «Официальном журнале» ЕС.