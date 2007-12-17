Путин принял предложение возглавить правительство России

Президент России Владимир ПУТИН согласился занять должность премьер-министра России после президентских выборов в марте 2008 года без перераспределения полномочий между премьером и Президентом.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», об этом В.ПУТИН заявил сегодня в Москве на съезде партии власти «Единая Россия».

В.ПУТИН сделал еще одно заявление, предложив с 1 февраля 2008 года увеличить зарплаты в бюджетной сфере на 14% против планируемых ранее 7%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве на съезде партии власти «Единая Россия» планируется официально выдвинуть вице-премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в кандидаты в Президенты России для участия в выборах в марте 2008 года.

Ранее, 11 декабря, Д.МЕДВЕДЕВ предложил В.ПУТИНУ стать премьером РФ в случае его победы на президентских выборах в марте 2008 года.