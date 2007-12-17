Россия депортировала журналистку «The New Times»

Журналист российского журнала «The New Times» Наталья МОРАРЬ накануне выслана из России в Молдову.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Сегодня Н.МОРАРЬ намерена посетить посольство России в Молдове для выяснения причин ее депортации с территории России.

«Сегодня я позвонила в посольство России в Молдове, объяснила всю ситуацию. Мне сказали, что мне нужно подойти в Консульский отдел, назвать себя и меня тогда пропустят», - рассказала Н.МОРАРЬ корреспонденту радиостанции.

По ее словам, ей неизвестно, с кем именно из сотрудников российского посольства у нее состоится встреча, и состоится ли она вообще. «Мне никто ничего официально не заявил, и я не удивлюсь, если сегодня ничего не скажут», - добавила она.

Н.МОРАРЬ является гражданкой Молдовы, но в последнее время проживала в России. Накануне вместе с другими журналистами она вернулась из Израиля, куда ездила в командировку, однако по прилету в Домодедово ее отказались впустить на территорию России, сославшись на некое письмо из ФСБ.

«Эхо Москвы» утверждает, что сегодня газета «Financial Times» отреагировала на выдворение Н.МОРАРЬ из России. Издание пишет, что этот случай является новым витком наступления на независимые СМИ в России. В газете подчеркивается, что журналистка расследовала финансовую деятельность Кремля. В одном из ее последних материалов затрагивалась тема финансирования парламентских выборов.

Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь ЯКОВЕНКО назвал «политической расправой» запрет на въезд на территорию России Наталье МОРАРЬ.

И.ЯКОВЕНКО отметил, что Союз журналистов России постарается принять все возможные меры для того, чтобы добиться возвращения Н.МОРАРЬ в Россию.

Президент Фонда «В защиту гласности» Алексей СИМОНОВ также называет депортацию журналистки Н.МОРАРЬ незаконной.