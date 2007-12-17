Заседание Генерального совета ВТО состоится 19-20 декабря

Заседание Генерального совета Всемирной торговой организации пройдет в Женеве 19-20 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в центральном офисе ВТО.

Как ранее прогнозировало правительство Украины, на этом заседании может быть принято решение о принятии Украины в ВТО. Однако заседание Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО, на котором должен быть одобрен отчет по Украине для дальнейшего рассмотрения вопроса на Генсовете, до сих пор не состоялось.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе представители Украины проводили консультации в Женеве, во время которых должна была быть определена дата проведения заседания Рабочей группы.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью "5 каналу", которое транслировалось 16 декабря, сказал, что Украина может вступить в ВТО уже 20 декабря. По его словам, Украина уже вплотную приблизилась к членству в ВТО, заключила все необходимые договоренности.

Справка УНИАН. Европейский союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в ВТО. Для того, чтобы стать 152-м членом этой всемирной организации, Киеву необходимо выполнить требование Брюсселя относительно пересмотра регуляции по экспортной пошлине.