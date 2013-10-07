Работник "Фукусимы-1" случайно отключил систему охлаждения реакторов

Работник атомной электростанции "Фукусима-1", проводивший инспекцию, по ошибке нажал на кнопку отключения питания некоторых из систем четырех зданий реакторов на АЭС Фукусима, сообщает Reuters.

Ежедневно на реакторы "Фукусимы" сливаются сотни тонн воды, чтобы охладить их. Неосторожный работник отключил систему охлаждения, что привело к сбою питания. Впрочем, резервная система питания среагировала моментально и предотвратила возможную трагедию.

Как сообщалось, на "Фукусиме" недавно произошла масштабная утечка радиоактивной воды.