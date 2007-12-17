На США обрушилась снежная буря
09:09, 17 декабря 2007Мир
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Штормовое предупреждение объявлено в 12 штатах
На центральные и северо-восточные штаты США обрушилась снежная буря, во время которой погибли два человека, передает телеканал НТВ.
Из-за мощных снегопадов оборваны линии электропередачи. Без света сотни тысяч жителей Пенсильвании, Канзаса и Миссури.
Снег вызвал настоящий транспортный коллапс. В результате буйства стихии блокированы основные автомагистрали в штатах Мэн и Массачусетс. В Чикаго отменены более двухсот рейсов, а в Бостоне — около трехсот.
Штормовое предупреждение объявлено в 12 штатах.
В штатах Среднего Запада за последние две недели жертвами непогоды стали 38 американцев. В основном, люди гибнут в автомобильных авариях на покрытых льдом дорогах.
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