На США обрушилась снежная буря

На центральные и северо-восточные штаты США обрушилась снежная буря, во время которой погибли два человека, передает телеканал НТВ.

Из-за мощных снегопадов оборваны линии электропередачи. Без света сотни тысяч жителей Пенсильвании, Канзаса и Миссури.

Снег вызвал настоящий транспортный коллапс. В результате буйства стихии блокированы основные автомагистрали в штатах Мэн и Массачусетс. В Чикаго отменены более двухсот рейсов, а в Бостоне — около трехсот.

Штормовое предупреждение объявлено в 12 штатах.

В штатах Среднего Запада за последние две недели жертвами непогоды стали 38 американцев. В основном, люди гибнут в автомобильных авариях на покрытых льдом дорогах.