Буковского выдвинули кандидатом в президенты России
08:16, 17 декабря 2007Мир
625 0
Писатель договорился с Немцовым и Касьяновым
Владимир Буковский выдвинут кандидатом в президенты России.
Собрание инициативной группы состоялось в воскресенье в Москве в Музее и правозащитном центре имени Сахарова.
За писателя, правозащитника и бывшего советского диссидента проголосовали 823 его сторонника, хотя, по закону, достаточно 500.
Буковский заявил, что договорился с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым о совместных действиях. В частности, о едином кандидате на должность руководителя государства, которым может стать претендент от демократических сил с наибольшим рейтингом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter