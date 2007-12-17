Буковского выдвинули кандидатом в президенты России

Владимир Буковский выдвинут кандидатом в президенты России.

Собрание инициативной группы состоялось в воскресенье в Москве в Музее и правозащитном центре имени Сахарова.

За писателя, правозащитника и бывшего советского диссидента проголосовали 823 его сторонника, хотя, по закону, достаточно 500.

Буковский заявил, что договорился с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым о совместных действиях. В частности, о едином кандидате на должность руководителя государства, которым может стать претендент от демократических сил с наибольшим рейтингом.

Радио Свобода