В Испании арестовали 63 подозреваемых в распространении детской порнографии

В Испании в ходе полицейской облавы задержаны 63 человека, в том числе четыре россиянина, подозреваемых в причастности к распространению детской порнографии. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

Как передает Associated Press, операция, проведенная в 13 из 17 регионов, была осуществлена при сотрудничестве с американскими, немецкими и новозеландскими властями.

В сообщении отмечается, что расследование было начато в 2005 году, когда в США были выявлены несколько интернет-сайтов, на которых пользователи за плату в 70-95 долларов получали доступ к файлам с детской порнографией. В ходе следствия детективы выяснили, что всего в рамках этой схемы было заработано более 290 тыс. долл., которые были переведены с Испании в Россию.

Расследование привело в курортные города Ллорет-де-Мар и Бенидорм, где полицией были арестованы четверо граждан России. Позднее в рамках этого дела были задержаны еще 59 человек.