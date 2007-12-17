Правительство Хорватии сформирует Санадер

Президент Хорватии Степан МЕСИЧ заявил, что даст прозападному премьер-министру Иво САНАДЕРУ мандат на формирование нового правительства его ХДС и небольшой центристской коалиции, передает Газета RU.

«Я даю эти полномочия САНАДЕРУ, так он убедил меня, что у него большинство в парламенте», - сказал С.МЕСИЧ после переговоров с И.САНАДЕРОМ, чья партия получила большинство мест в парламенте, но не смогла одержать убедительную победу.

Новое правительство приступит к работе в конце декабря.