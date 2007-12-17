Правительство Хорватии сформирует Санадер
01:19, 17 декабря 2007Мир
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Он переубедил Президента, что у него большинство в парламенте
|Иво САНАДЕР
«Я даю эти полномочия САНАДЕРУ, так он убедил меня, что у него большинство в парламенте», - сказал С.МЕСИЧ после переговоров с И.САНАДЕРОМ, чья партия получила большинство мест в парламенте, но не смогла одержать убедительную победу.
Новое правительство приступит к работе в конце декабря.
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