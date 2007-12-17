Ющенко: Украина начинает переговоры о свободной торговле с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в будущем году Украина будет знать четкие перспективы в своих евроинтеграционных стремлениях.

Об этом он сказал в интервью “5-му каналу” в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина уже находится на финише переговоров относительно вступления во ВТО.

Он надеется, что уже 20 декабря станет той датой, когда страна «официально приобретет членство в этой организации».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в первом квартале 2008 года Украина начинает с ЕС переговоры относительно создания зоны свободной торговли.

“Это уникальный, феноменальный документ, что наибольшим образом либерализирует наши деловые отношения”, - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил. что во время председательства Франции в ЕС Украина должна договориться о подписании углубленного соглашения. “Начиная с первого по третий квартал – это ключевой период переговорного процесса, где мы должны найти все аргументы для того, чтобы политика ассоциируемого партнерства и экономической интеграции стала ключевой, содержательной частью нового документа”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что подписание такого соглашения даст перспективу членства Украины в Европейском Союзе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все эти планы нуждаются в проведении консультаций на наивысшем уровне, и Украина должна получить круг друзей, таких как президент Франции, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и другие лидеры стран-членов ЕС, чтобы они дали Украине четкий сигнал европейских перспектив.