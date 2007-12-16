Россия приступила к созданию нового комплекса баллистических ракет

Россия приступила к созданию нового ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Потенциал у России есть, и новые ракеты будут создаваться и уже создаются", - сказал он.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцов заявил 14 декабря, что в России может быть принято решение о создании нового комплекса межконтинентальных баллистических ракет.

Отвечая на вопрос о сроках постановки на боевое дежурство создаваемого комплекса, Балуевский предложил подождать, когда комплекс будет принят на вооружение.

"Тополь-М" - это сравнительно молодая ракета и ее модификация морская ракета "Булава", тоже совсем молодая ракета. Я не вижу необходимости, чтобы нам прямо завтра нужно было иметь третью ракету, хотя жизнь не остановишь", - сказал начальник Генштаба РФ.

Потенциал у нас есть, талантами Россия не бедна. Поэтому насчет новых ракет я не исключаю, даже полагаю, что они будут", - подчеркнул он.

Балуевский рассказал, что накануне присутствовал на "закрытом" вручении премий правительства России за достижения в области науки. Премии вручались за разработки в области науки и обороны. Зал в Доме правительства был заполнен полностью, и почти треть награждаемых были люди до 40 лет, заметил начальник Генштаба.