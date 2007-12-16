В Великобритании столкнулись самолеты
19:35, 16 декабря 2007Мир
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Один приземлился, другой разбился
Неподалеку от британского города Личфилд в графстве Ист-Мидлендс столкнулись 2 частных самолета. Один из них сумел благополучно приземлиться в аэропорту графства, другой разбился.
Как передает телеканал "Вести", на борту разбившегося самолета находились, по предварительным данным, 2 человека. Их шансы на выживание расцениваются как очень небольшие. Причины катастрофы устанавливаются.
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