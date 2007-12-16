В Польше - авария на нефтепроводе: гигантское пятно плывет к Балтийскому морю
18:53, 16 декабря 2007Мир
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Пятно на всю ширину Вислы и на 20 километров
В Польше произошла утечка нефтепродуктов из трубопровода, гигантское пятно движется по реке Висла в сторону Балтийского моря. Об этом сообщили журналистам в главной комендатуре Пожарной стражи.
Как передает ИТАР-ТАСС, огромное пятно из топливного масла находится между Влоцлавкем и Чехочинкем в Куявско-Поморском воеводстве Польши.
По сообщению комендатуры, утечка нефтепродуктов произошла в воскресенье из резервного трубопровода Плоцк - Нова Весь Велька. Пятно растянулось на всю ширину Вислы на протяжении нескольких километров.
По последним данным телеканала TVN24, сейчас пятно вытянулось на 20 километров и движется к Балтийскому морю.
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