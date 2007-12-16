В Польше - авария на нефтепроводе: гигантское пятно плывет к Балтийскому морю

В Польше произошла утечка нефтепродуктов из трубопровода, гигантское пятно движется по реке Висла в сторону Балтийского моря. Об этом сообщили журналистам в главной комендатуре Пожарной стражи.

Как передает ИТАР-ТАСС, огромное пятно из топливного масла находится между Влоцлавкем и Чехочинкем в Куявско-Поморском воеводстве Польши.

По сообщению комендатуры, утечка нефтепродуктов произошла в воскресенье из резервного трубопровода Плоцк - Нова Весь Велька. Пятно растянулось на всю ширину Вислы на протяжении нескольких километров.

По последним данным телеканала TVN24, сейчас пятно вытянулось на 20 километров и движется к Балтийскому морю.