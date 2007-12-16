В Киргизии начали считать голоса на выборах в парламент

В Киргизии завершилось голосование по выборам в парламент страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, в воскресенье впервые в истории страны выборы в парламент прошли по партийным спискам. За 90 кресел в киргизском парламенте боролись в среднем по 100 кандидатов от 12 политических партий.

Для прохождения в законодательный орган партии необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, внесенных в общереспубликанский список, и 0,5% от этого списка в каждом регионе. Премьер-министра будет назначать партия, получившая свыше 50% депутатских мандатов.

"В настоящий момент местные избирательные комиссии приступили к подсчету голосов", - сообщил представитель ЦИК Киргизии.

Ожидается, что количество партий, которые смогли преодолеть общереспубликанский и региональный процентные барьеры и прошли в парламент, будет известно уже после полуночи.

По мнению экспертов, реально претендовать на кресла в законодательном органе страны могут Соцпартия "Ата Мекен", под флагом которой идет на выборы объединенная оппозиция республики под руководством экс-спикера Омурбека ТЕКЕБАЕВА, и созданный в октябре по инициативе президента страны "Ак Жол".

По их прогнозам, в парламент также могут пройти социал-демократическая партия экс-премьер-министра страны Алмазбека АТАМБАЕВА, оппозиционный "Ар-Намыс" под предводительством Феликса КУЛОВА, "Асаба", лидером которой является экс-генпрокурор Азимбек БЕКНАЗАРОВ, и Компартия.

Ход голосования в Киргизии отслеживали свыше 600 международных наблюдателей. Кроме того, в мониторинге приняли участие свыше 2 тысяч местных наблюдателей от неправительственных организаций, общественных объединений, а также представители всех 12 политических партий, претендующих на места в законодательном органе.

Наблюдатели от ряда партий заявили, что зафиксировали во время голосования большое количество нарушений, среди которых самыми распространенными были случаи семейного голосования, а также подкуп избирателей.