В Газпроме намекнули Тимошенко, что цену на газ трогать не стоит

"Газпром" обеспокоен звучащими в Украине заявлениями о возможности пересмотра газовых договоренностей с Россией, заявил официальный представитель российского газового монополиста Сергей КУПРИЯНОВ.

"Сейчас единственным возможным местом возможной напряженности может стать Украина, если будет избрано новое правительство, которое попытается изменить уже подписанные договоренности. По крайней мере, такие заявления с украинской стороны звучат. Это нас не может не беспокоить", - сказал С.КУПРИЯНОВ в эфире российского телеканала "Вести".

Он напомнил, то "Газпром" уже подписал с Украиной контракты на поставку газа в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

4 декабря Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.