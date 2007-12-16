Премьер Польши назвал ”неприемлемыми” заявления России по системе ПРО

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК назвал "неприемлемыми" заявления России по системе противоракетной обороны (ПРО).

Как передает «Эхо Москвы», такое заявление Д.ТУСК сделал в эфире польского телеканала ТВН. Речь идет о высказывании главы Российского Генштаба Юрия БАЛУЕВСКОГО, который накануне заявил, что пуск польских противоракет может спровоцировать ответную атаку ПВО России. Однако, по словам Д.ТУСКА, эти заявления не повлияют на планы Польши разместить на своей территории элементы американской системы ПРО.