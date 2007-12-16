В Киргизии проходят досрочные парламентские выборы.

Впервые киргизские избиратели выбирают парламент по партийным спискам. На 90 мест в высшем законодательном органе Киргизии претендуют 12 партий, которым необходимо преодолеть 5-процентный проходной барьер.

Как передает Газета RU, наблюдатели в ходе голосования зафиксировали нарушения, влияющие на ход избирательного процесса. «Независимыми наблюдателями правозащитной коалиции Киргизии «За демократию и гражданское общество» с момента начала голосования на нескольких участках в ряде регионов республики зафиксированы нарушения, влияющие на ход избирательного процесса», - сообщил представитель коалиции. Он сказал, что наблюдателями были отмечены случаи вброса бюллетеней, использования административного ресурса, повторного голосования.

Как сообщалось, президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ 22 октября распустил парламент в связи с принятием через референдум новой Конституции.