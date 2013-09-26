Папа отлучил от церкви священника за освящение однополых браков

Рейнольдс - священник мельбурнского архидиоцеза, который основал реформистское движение "Инклюзивные католики", призывающее пересмотреть точку зрению католической церкви на женщин-священников и гомосексуализм.

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Как отмечает The National Catholic Reporter, Рейнольдс был "шокирован" своим отлучением, хотя ранее архиепископ Денис Харт уже планировал лишить Рейнольдса сана. Как отмечает газета, сообщение об отлучении от церкви было датировано еще 31 мая, однако в нем не содержалось причин вынесенного решения, передает Голос России.

Между тем издание получило в распоряжение "донос" на Рейнольдса, где Ватикан просили подвергнуть его экскоммуникации за нарушение сразу трех литургических канонов: 751 (ересь), 1367(выбрасывание Святых даров либо похищение их со святотатственными целями) и 1369 (публичное высказывание против учений церкви).

Рейнольдс устраивал неофициальные бракосочетания однополых пар в Мельбурне и настаивал на том, что его деятельность направлена на улучшение церкви. Как подчеркивает The National Catholic Reporter, Рейнольдс стал первым священнослужителем мельбурнского архидиоцеза, лишенным сана по причинам, отличным от педофилии.

Папа Франциск уже давал понять, что категорически против признания церковью однополых любовных отношений и рукоположений женщин в священники. Впрочем, в сентябре в своем первом интервью после восхождения на ватиканский престол Франциск заявил о необходимости более подробно изучить вопрос о роли женщин в церкви и принимать во внимание гомосексуалистов. При этом он отметил, что "церковь не хочет осуждать гомосексуалистов".

"В каждой проблеме всегда необходимо видеть в первую очередь человека", - заявил в интервью Франциск, призвав найти новый баланс между гуманизмом и пастырским морализаторством.

Между тем это уже не первый случай отлучения от церкви при новом папе римском. В апреле 2013 года бразильский епископат католической церкви запустил процедуру отлучения от церкви священника Роберто Франциско Даниэля, который заявил о допустимости любви между людьми одного пола.