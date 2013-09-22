В швейцарском кантоне референдум запретил ношение паранджии и никаба

По данным Radio Television Suisse, за запрет ношения одежды, закрывающей лицо, высказались около 65% участников референдума по этому вопросу. Таким образом, Тичино стал первым из 26 швейцарских кантонов, который ввел запрет на паранджу, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее попытки провести запрет на ношение паранджи на федеральном уровне через парламент потерпели неудачу. В сентябре 2009 года законодатели отклонили подобную инициативу, оставив ее в компетенции кантонов.

Главным аргументом тогда стало то, что паранджа - не самая актуальная проблема для Швейцарии, тогда как ее запрет негативно скажется на имидже страны и притоке состоятельных туристов из арабских стран.