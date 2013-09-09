Амур прорывает дамбы и захватывает новые районы Комсомольска

"Берег мы укрепили, тяжелая техника подсыпала грунт, сегодня ночью гражданские КамАЗы отказались работать, проводили работу водители МЧС. Будем проводить работы по насыпке грунта, по укреплению берега, пока динамика положительна. Задачи выполнены", — доложил руководитель бригады спасателей по возведению дамбы Игорь Дмитриев, сообщают Вести.

В районе поселка Новый Мир, прорвав дамбу, река затопила 32 частных дома. В новой зоне бедствия — более двухсот человек. Накануне та же участь постигла поселок Менделеева. Но многие жители долго не соглашались эвакуироваться. Вскоре, учитывая критическую глубину Амура, вывозить людей принялись военные ПТС — плавательные транспортные средства.

"На данный момент перевезено более 500 тонн песка, плюс еще один экипаж проводит работы в поселке Менделеева. На сегодняшний день местного населения перевезено порядка 200 человек", — отчитался о проделанной работе подполковник Олег Радченко.

Из-за паводка начались сбои в системе городского водоснабжения. Администрация Комсомольска-на-Амуре обратилась к жителям с просьбой как можно меньше пользоваться водопроводом. Обитатели домов в зонах риска, к которым вода еще не успела подойти, стали массово обращаться в страховые компании, которые с трудом успевают реагировать. Гидрометцентр тем временем объявил штормовое предупреждение.

Для того чтобы понять, насколько дамба защищает город, достаточно побывать на ней. С одной стороны воды практически нет, с другой — Амур поднимается.

Высоту дамб у города с населением в 980 тысяч человек приходится наращивать днем и ночью. Ветер усиливается, и каждый дополнительный сантиметр защиты может иметь решающее значение.

Выходит из берегов не только Амур, но даже местные озера.

Пик паводка ожидается в Комсомольске уже через несколько дней. Впрочем, это лишь прогнозы. Все зависит от скорости течения Амура.