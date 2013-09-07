Сегодня МОК выберет столицу летней Олимпиады-2020

На сессии будут рассмотрены три ключевых вопроса: 7 сентября выберут столицу летней Олимпиады-2020 (кандидаты: Мадрид, Стамбул и Токио), 8 сентября в программу Олимпийских игр 2020 и 2024 годов включат один из трех видов спорта: борьба, сквош, бейсбол/софтбол (совместная заявка), а 10 сентября пройдут выборы нового президента МОК, который заменит бельгийца Жака Рогге, покидающего пост после двенадцати лет работы.

По теме: Президент МОК подвел итог 12 лет работы

Как передает РИА «Новости», очередная сессия МОК пройдет в столице Аргентины с 7 по 10 сентября.