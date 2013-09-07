Лукашенко хочет брать с белорусов пошлину за шоппинг в ЕС

Лукашенко не понимает, зачем создавать условия для импорта.

"Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем, плати 100 долларов с носа и езжай за границу", – сказал Лукашенко, посещая завод "Мотовело", пишет Forbes.

"Наши люди сегодня, которые нас все критикуют: бедная наша страна, а до 3 млрд долларов вывозят за границу в Евросоюз и ввозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я давно поручил, вплоть до того, что уезжаешь за пределы страны за этим барахлом – заплати пошлину", – сказал Президент.

Кроме того, отметил он, сегодня в Евросоюзе "потирают руки – им 3 млрд долларов денег вывезли туда".

По словам Лукашенко, в Евросоюзе развивается торговля и производство, а "мы здесь барахтаемся, как дураки".

"Почему мы создаем условия для ввоза в страну импорта, и еще на льготных условиях? У нас свои холодильники. Зачем нам льготные условия создавать для их ввоза из-за границы?" – заявил Лукашенко.