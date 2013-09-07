Сирийские власти предложили вознаграждение за поимку повстанцев

За информацию о том, где прячутся иностранные боевики, способную привести к их пленению или уничтожению, предлагается выплачивать 200 тысяч фунтов. (На черном рынке за один американский доллар дают 200 местных фунтов), сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Государственные СМИ, распространившие эту информацию, уточнили, что личности людей, помогающих ловить повстанцев, будут сохранены в тайне.

Одновременно с этим правительство пообещало амнистировать всех участников вооруженного восстания, которые укажут на убежища своих товарищей по оружию. Прощение, однако, обещано только гражданам Сирии, иностранцы этой амнистией воспользоваться не смогут.

Восстание в Сирии продолжается уже два с половиной года. В последнее время все более активное участие в боях на стороне повстанцев принимают исламисты из других стран. В то же время на стороне правительства воюют ливанские боевики движения «Хизбалла», а также иракские шииты.