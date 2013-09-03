Центральный командный пункт Генштаба РФ привели в повышенную боеготовность

22:35, 03 сентября 2013
Мир
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Россия привела в повышенную боеготовность Центральный командный пункт Генштаба и Центр управления войск ВКО после пусков ракет в Средиземном море.

про ракета / Фото : rusarmy.com

Об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра обороны Анатолий Антонов.

По его словам, сегодня российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) показала свою эффективность, сообщает РИА «Новости».

Российская СПРН сегодня утром зафиксировала старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря. Пуск был обнаружен в 10.16 мск боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире.

Позднее стало известно, что этот пуск был проведен в рамках совместных испытаний Израилем и США системы ПРО.

По словам Антонова, вооруженные силы России внимательно следят за всем, что происходит в Средиземноморском регионе.

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