Центральный командный пункт Генштаба РФ привели в повышенную боеготовность
22:35, 03 сентября 2013Мир
2846
Россия привела в повышенную боеготовность Центральный командный пункт Генштаба и Центр управления войск ВКО после пусков ракет в Средиземном море.
Пуск ракет в Средиземном море был проведен в рамках совместных испытаний Израилем и США системы ПРО / Фото : rusarmy.com
Об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра обороны Анатолий Антонов.
По его словам, сегодня российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) показала свою эффективность, сообщает РИА «Новости».
Российская СПРН сегодня утром зафиксировала старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря. Пуск был обнаружен в 10.16 мск боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире.
Позднее стало известно, что этот пуск был проведен в рамках совместных испытаний Израилем и США системы ПРО.
По словам Антонова, вооруженные силы России внимательно следят за всем, что происходит в Средиземноморском регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter