Во Вьетнаме запретили обсуждать политику в соцсетях
01:42, 02 сентября 2013Мир
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Во Вьетнаме вступил в силу новый закон, запрещающий пользователям социальных сетей размещать в интернете какую бы то ни было информацию, кроме личной.
По закону, иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме
Согласно закону, в блогах и социальных сетях запрещено публиковать новости. Тем самым, на практике запрещено обсуждение политики в интернете, сообщает ВВС.
Закон также предписывает, что иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме.
Закон подвергся резкой критике со стороны правозащитных организаций.
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