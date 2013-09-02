Во Вьетнаме запретили обсуждать политику в соцсетях

01:42, 02 сентября 2013
Мир
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Во Вьетнаме вступил в силу новый закон, запрещающий пользователям социальных сетей размещать в интернете какую бы то ни было информацию, кроме личной.

По закону, иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме

Согласно закону, в блогах и социальных сетях запрещено публиковать новости. Тем самым, на практике запрещено обсуждение политики в интернете, сообщает ВВС.

Закон также предписывает, что иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме.

Закон подвергся резкой критике со стороны правозащитных организаций.

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