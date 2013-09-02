Во Вьетнаме запретили обсуждать политику в соцсетях

По закону, иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме

Согласно закону, в блогах и социальных сетях запрещено публиковать новости. Тем самым, на практике запрещено обсуждение политики в интернете, сообщает ВВС.

Закон также предписывает, что иностранные провайдеры должны держать местные сервера в самом Вьетнаме.

Закон подвергся резкой критике со стороны правозащитных организаций.