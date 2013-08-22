Бельгийский королевский дворец рассердился на Google

Бельгийский королевский дворец "осудил методы" корпорации Google, которая разместила на онлайн-карте Google Maps сделанные со спутника трехмерные снимки резиденции короля бельгийцев Филиппа в Лакене, на севере бельгийской столицы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTL-TVI.

На онлайн-карте отчетливо видны как сам дворец, так и вся окружающая его территория с сооружениями, что, по мнению экспертов, повышает угрозу организованного проникновения. На снимках можно также различить шезлонги, установленные бельгийским монархом и его супругой.

Между тем, из соображений безопасности любое фотографирование с воздуха частных владений короля, равно как и пролет над ними, запрещены с 1954 года. "Королевский дворец не давал согласия на съемку. Запрет на пролет над королевскими владениями распространяется на самолеты и другие летательные средства", - говорится в заявлении дворца.

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В этой связи бельгийский королевский дворец намерен подать жалобу в компетентные инстанции, сообщил RTL.

В компании Google, со своей стороны, выразили удивление запоздалой реакцией королевской семьи, поскольку онлайн-карта Брюсселя доступна в Интернете с 2011 года, но при этом заявили о готовности урегулировать проблему с королевским дворцом.