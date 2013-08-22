В Чечне построят 80-этажную башню для элиты

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в торжественной церемонии эксизного проекта принял накануне участие глава республики Рамзан Кадыров.

Проект включает в себя высотный многофункциональный комплекс, который будет носить имя "Башня Ахмат". Здание символизирует чеченскую средневековую сторожевую башню. Высота по верхнему куполу - 365 м, а вместе со шпилем достигает 400 м.

В башне будет 80 этажей, высота каждого из которых составит 4,2 м. В комплекс входят также музей президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, 100 квартир повышенной комфортности, отель на 500 номеров, панорамные рестораны с международной кулинарной культурой, офисы, высотные вертолетные площадки, фитнес-центры, бассейны.