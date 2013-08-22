Близ Софии горят 50 гектаров хвойного леса

Как передает ИТАР-ТАСС, в борьбе с распространением стихии участвуют 40 пожарных и около 50 добровольцев. Фронт лесного пожара протянулся на 1,5 - 2 км. В центре болгарской столицы ощущается запах дыма.

Мэр Софии Йорданка Фандыкова информировала, что "огонь вплотную подошел к жилым постройкам близлежащих сел, однако на данный момент эвакуация населения не требуется".

В тушении пожара также задействован вертолет военно-воздушных сил. "Ситуация остается тяжелой. Самое главное сохранить дома людей. Мы делаем все возможное", - сказал главный комиссар управления "Пожарной безопасности и защиты населения" Николай Николов.

Болгарские власти объявили "оранжевый" и "красный" уровни опасности в стране в связи с вероятным возникновением полевых и лесных пожаров. Обстановка усложняется установившейся жаркой и сухой погодой.