Узбекистан переименует 700 сел и улиц

Как заявил ответственный секретарь областной комиссии по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов Сайфиддин Мухиддинов, в частности, в Наманганском районе области выявлено наличие 148 топонимических "не соответствующих требованиям" названий, 102 - в Нарынском районе, 99 - в Чустском районе, 81 - в Касансайском районе и более 40 - в городе Намангане.

"В настоящее время изучаются предложения по присвоению им наименований, соответствующих нашей истории и национальному образу жизни", - сказал Мухиддинов.

Он подчеркнул, что уже проведено переименование ряда социально-экономических объектов, названных именем лиц или не соответствующими закону наименованиями, в частности, 26 больших и малых каналов и сооружений областной ирригационной системы, построенных еще во времена СССР.