Moody's: Российские компании не почувствуют влияния ВТО до 2016 г.

Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство Moody's.

Ранее аналитики ожидали увидеть эффекты от вступления России в ВТО гораздо быстрее, однако в настоящий момент они наблюдаются только в области оптовой торговли, и почти не наблюдаются в других, в частности, в области экспорта. Эксперты Moody's связывают это с замедлением темпов развития мировой экономики.

Moody's ожидает улучшений в области оптовой торговли, которые будут связаны с тем, что пошлины на ввоз различных продуктов - свинины, сливочного масла и одежды - будут продолжать снижаться. Это положительно скажется как на российских компаниях, таких как X5 Retail Group, так и на российских отделениях зарубежных компаний, в частности H&M и Zara. В то же время ситуация в области экспорта во многом будет зависеть от ситуации на глобальном рынке и темпов роста мировой экономики.

Наконец, отмечают в Moody's, многие российские компании имеют крайне слабое представление о ВТО и о том, как вступление в данную организацию отразится на их работе, что сочетается с недостатком российских экспертов по данному вопросу, передает РосБизнесКонсалтинг.