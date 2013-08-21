Moody's: Российские компании не почувствуют влияния ВТО до 2016 г.
Российские компании не почувствуют эффектов, обусловленных вступлением России во Всемирную торговую организацию, до начала 2016 г.
Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство Moody's.
Ранее аналитики ожидали увидеть эффекты от вступления России в ВТО гораздо быстрее, однако в настоящий момент они наблюдаются только в области оптовой торговли, и почти не наблюдаются в других, в частности, в области экспорта. Эксперты Moody's связывают это с замедлением темпов развития мировой экономики.
Moody's ожидает улучшений в области оптовой торговли, которые будут связаны с тем, что пошлины на ввоз различных продуктов - свинины, сливочного масла и одежды - будут продолжать снижаться. Это положительно скажется как на российских компаниях, таких как X5 Retail Group, так и на российских отделениях зарубежных компаний, в частности H&M и Zara. В то же время ситуация в области экспорта во многом будет зависеть от ситуации на глобальном рынке и темпов роста мировой экономики.
Наконец, отмечают в Moody's, многие российские компании имеют крайне слабое представление о ВТО и о том, как вступление в данную организацию отразится на их работе, что сочетается с недостатком российских экспертов по данному вопросу, передает РосБизнесКонсалтинг.