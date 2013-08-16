Почти 2 млн человек пострадали от наводнения в Китае (фото)

В провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 1,97 млн человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

В южных провинциях, наоборот, на протяжении месяца стоит засуха, от которой пострадали посевы общей площадью 6,38 млн га, 900 тыс га полностью уничтожены.

Для возмещения ущерба в указанных районах, Пекин выделил 520 млн юаней.