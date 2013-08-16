Почти 2 млн человек пострадали от наводнения в Китае (фото)

20:32, 16 августа 2013
Мир
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В Китае от наводнений пострадали почти 2 млн человек.

В Китае - сильное наводнение / Фото: Синьхуа

В провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 1,97 млн человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пострадали почти 2 млн человек / Фото: Синьхуа

В южных провинциях, наоборот, на протяжении месяца стоит засуха, от которой пострадали посевы общей площадью 6,38 млн га, 900 тыс га полностью уничтожены.

Для возмещения ущерба в указанных районах, Пекин выделил 520 млн юаней.

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