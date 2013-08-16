МИД Японии учитывает, что Украина находится между Россией и Евросоюзом
07:23, 16 августа 2013Мир
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Министр иностранных дел Фумио Кисида совершит визит в Украину и Венгрию с 22 по 27 августа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.
Поездка начнется с визита в Венгрию 22 августа, а затем будет продолжена посещением Украины, где Кисида намерен обсудить вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях, так как "обе страны испытали на себе опыт аварии на АЭС". В ходе визита, возможно, состоится и поездка министра на Чернобыльскую АЭС.
Кроме того, в ходе встреч с украинскими коллегами Кисида намерен обсудить вопросы создания благоприятного инвестиционного климата для японских компаний, а также вопросы международного взаимодействия с учетом "важного географического положения Украины между Европейским Союзом и Россией".
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