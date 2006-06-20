Жириновский заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2008 года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2008 г. и подчеркнул, что шансов победить у него намного больше, чем у всех имеющихся кандидатов, пишет "КоммерсантЪ". Столь ранний старт президентской кампании эксперты объясняют тем, что лидер ЛДПР должен отвлечь общественность от кардинальной правки Госдумой избирательного законодательства. При этом его оппоненты из КПРФ уверены, что Владимир Жириновский сможет выиграть выборы, только если станет официальным преемником Владимира Путина. К власти в стране лидер ЛДПР намерен прийти без всякого насилия – только путем свободных выборов. Отвечая на вопрос журналистов о возможном преемнике Владимира Путина, господин Жириновский отчеканил: "Президент России на выборах никого поддерживать не бу-дет!" По его словам, господин Путин просто сложит полномочия и "уйдет со своего поста с удовлетворением, что в России действует демократия". "У нас не монархия!" – резюмировал лидер ЛДПР, подчеркнув, что в этих условиях шансов победить у него намного больше, чем у всех имеющихся кандидатов. Однако по результатам последних опросов по-прежнему лидирует первый вице-премьер Дмитрий Медведев с 10,3%, опередив лидера ЛДПР (7,3%) и второго потенциального преемника, вице-премьера и министра обороны Сергея Иванова (7,2%). Но все они катастрофически отстают от кандидата, которого назовет Путин, за него согласны проголосовать 43% россиян.

Утро.ру