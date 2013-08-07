В Газпроме заявили, что снижение цен для Европы предусмотрено контрактами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель российского газового монополиста «Газпрома» Сергей Куприянов сказал в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя снижения цены на российский газ для некоторых европейский компаний.

«Мы работаем по долгосрочным контрактам, это объемный документ, который предполагает, в том числе, определенную гибкость, как для потребителя, так и продавца. В последние несколько лет в результате переговоров мы достигли договоренностей о корректировки цены в соответствии с общей конъюнктурой», - сказал он.

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По его словам, это позволит рассчитывать на увеличения цены на газ, если ситуация изменится в другую сторону.

«Это нормальный процесс приведения цен по долгосрочным контрактам в соответствии с текущей конъюнктурой. Это нормально. Кроме того, как правило, эти договоренности были связаны одновременно с увеличением обязательств по покупке нашего газа европейскими клиентами», - отметил он.

Куприянов считает, что отложенный эффект для «Газпрома» будет.

По его словам, если компании дает скидку, то на текущий прибыли это сказывается отрицательно, но в перспективе будет плюс.

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«Если мы идем навстречу и достигаем каких-то взаимовыгодных решений в вопросе цен и объемов, то это позволяет нам рассчитывать, что мы еще долгие годы будем работать вместе», - сказал он.

Куприянов напомнил, что в июле поставки газа в Европу выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Наш прогноз в том, что стагнация закончилась, и мы видим рост наших поставок. Ожидаем поставки в 2013 году в страны ЕС и Турцию - до 160 млрд куб. м газа, по сравнению со 151 млрд куб. м газа в прошлом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, средняя цена российского газа для стран дальнего зарубежья за 4 месяца 2013 года составила 399,42 долл. за тыс. куб.

По информации заместителя главы «Газпрома», генерального директора «Газпром экспорт» Александра Медведева, средняя цена российского газа в 2013 году для стран дальнего зарубежья составит 370-380 долларов за тыс. куб.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете Украины на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, затем идут Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

В «Газпроме» прогнозируют, что доля компании на рынке Европы вырастет с 26% в 2012 году до 30% в 2020 году, а к 2030 году достигнет 32%.

28 июня глава «Газпромa» Алексей Миллер заявил о росте спроса на российский газ в Европе, что позволяет прогнозировать увеличение объемов поставок в текущем году с 151 до 160 млрд кубометров.