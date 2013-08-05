Водителю, по вине которого погибла актриса Голуб, дали шесть с половиной лет

Об этом сообщает РАПСИ.

Резонансная авария произошла в октябре 2012 года года, Голуб и подвозивший ее водитель погибли на месте происшествия. Предполагаемый виновник ДТП Русаков, по данным следствия, бросил свой автомобиль и сбежал, но через несколько дней был задержан.

В ходе прений прокурор просила суд признать Русакова виновным по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) и приговорить его к шести годам и шести месяцам колонии общего режима. От обвинения Русакова по статье "оставление в опасности" прокурор отказалась.

Как сообщал УНИАН, известная актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в результате автоаварии в Москве в ночь на 10 октября 2012 года.

Установлено, что Марина Голуб поймала частного извозчика на Hyundai Getz. Однако, по данным милиции, в аварии был виноват водитель Cadillac, который проехал на запрещающий сигнал светофора и после ДТП скрылся. Главк МВД Москвы сообщил, что предполагаемый виновник аварии - Алексей Русаков, 1980 года рождения, зарегистрированный в Москве, работающий автоброкером.

Голуб - заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, телеведущая. Играла во многих известных фильмах, таких как «Ширли-мырли», «Водитель для Веры», «Изображая жертву». Была ведущей программ «Утренняя почта», «Девчата».

Актрисе было 54 года.