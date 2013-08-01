В Азербайджане запретили "Белое солнце пустыни"

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Haqqin.az.

Среди картин, на которых распространилось действие запрета, названы, в частности, «День рождения», «Белое солнце пустыни», «В одном южном городе», «Допрос» и «Парк», где Ибрагимбеков - автор сценариев. Собеседники издания не исключили, что данная мера связана с его оппозиционной деятельностью.

74-летний режиссер выдвинут единым кандидатом в президенты от оппозиционного альянса НСДС (Национальный совет демократических сил) в начале июля. Спустя несколько дней он отказался от российского гражданства, которое не позволяло ему участвовать в избирательной кампании. Но сможет ли он зарегистрироваться в ЦИК, до сих пор не ясно.

К тому же возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов азербайджанского Союза кинематографистов (СКА), который он возглавляет. О расследовании было объявлено в начале этого года. Как сообщалось, союз не выплатил в бюджет 12,3 тысячи манатов (более 15 тысяч долларов). Ибрагимбеков заявил, что данное дело связано с его политической деятельностью.

Президентские выборы в Азербайджане запланированы на осень. Действующий глава страны Ильхам Алиев будет баллотироваться на третий срок: такую возможность ему дают поправки, внесенные ранее в конституцию. На предыдущих выборах, в 2008 году, Алиев, по официальным данным, получил 89 процентов голосов, замечает Лента.ру.