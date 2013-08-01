Коралловые рифы в Таиланде почернели от разлива нефти

Многочисленные коралловые рифы, являющиеся одной из главных достопримечательностей острова Самет в Таиланде, почернели из-за разлива нефти в Южно-Китайском море. Цвет изменили почти 70 процентов кораллов, сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на администрацию национального парка Као Лем Я, на территории которого расположен остров.

Как отмечают экологи, рифы пострадали от сырой нефти, а также от химических реагентов, использующихся во время операции по ликвидации разлива. "Водолазы обследовали коралловые рифы и ужаснулись. Мы уже обратились в полицию с жалобой на причинение экологического ущерба", - рассказал руководитель национального парка Сумет Саитонг.

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В ликвидации загрязнения на территории острова принимают участие около 600 солдат, а также волонтеры и сотрудники нефтяной компании, работа которой привела к экологическому бедствию.

Совет по туризму Таиланда сегодня оценил ущерб туристическому бизнесу острова Самета как минимум в 3,3 млн долларов. Остров ежегодно посещает около одного млн гостей, однако на ближайшие несколько месяцев более 50 процентов туристов отменили ранее забронированные номера.

Около 50 тонн сырой нефти попали в субботу в Южно-Китайское море в результате утечки из трубопровода. В результате инцидента, произошедшего в 20 км от берега, образовалось пятно длиной 2,5 км и шириной около 800 метров. По данным компании "Пи-Ти-Ти глобал кемикал", ответственной за разлив нефти, большая часть загрязнения на острове уже ликвидирована.