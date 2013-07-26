ЕС и Армения согласовали соглашение об ассоциации - могут парафировать в Вильнюсе

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле приветствовали завершение переговоров по соглашению об ассоциации с Арменией и заявили, что оно может быть парафировано на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Об этом сообщают РИА «Новости».

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"Мы рады подтвердить завершение переговоров по будущему соглашению об ассоциации между Европейским союзом и Арменией, включая создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, по которой участники переговоров достигли согласия в Ереване", - говорится в совместном заявлении Эштон и Фюле.

Еврокомиссары считают завершение начатых в 2010 году переговоров значительным достижением для обеих сторон. "Соглашение об ассоциации позволит ЕС и Армении совместно продвигать программу комплексной модернизации и реформ, основанную на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции. Соглашение окажет прямое положительное влияние на повседневную жизнь. И Армения, и все ее граждане станут ближе к Европейскому союзу", - говорится в заявлении.

Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле является компонентом ассоциированного соглашения Армении и ЕС, которое реализуется в рамках инициативы "Восточного партнерства". Проект "Восточное партнерство" предусматривает политическое и экономическое сближение с ЕС шести государств постсоветского пространства - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии.