400 тысяч католиков в Рио-де-Жанейро сошлись на пляж Копакабана
09:43, 24 июля 2013Мир
652 0
400 тысяч католиков собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро на открытии Всемирного дня молодежи - крупнейшего католического фестиваля, который проходит раз в два года.
Кульминация фестиваля наступит в четверг, когда его посетит Папа Римский, прибывший с недельным визитом в Бразилию в понедельник.
Перед началом мессы все линии метро в Рио остановились из-за прекращения подачи электроэнергии, в результате чего тысячи паломников больше часа провели под землей.
В среду Папа отправляется в одну из важнейших святынь Бразилии в Апаресида в штате Сан-Паулу, где в воскресенье обнаружили самодельное взрывное устройство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter