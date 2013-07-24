400 тысяч католиков в Рио-де-Жанейро сошлись на пляж Копакабана

Кульминация фестиваля наступит в четверг, когда его посетит Папа Римский, прибывший с недельным визитом в Бразилию в понедельник.

Перед началом мессы все линии метро в Рио остановились из-за прекращения подачи электроэнергии, в результате чего тысячи паломников больше часа провели под землей.

В среду Папа отправляется в одну из важнейших святынь Бразилии в Апаресида в штате Сан-Паулу, где в воскресенье обнаружили самодельное взрывное устройство.

ВВС Украина