Число жертв в Каирском университете достигло девяти

Столкновения начались перед рассветом в лагере сторонников Мурси на территории Каирского университета, возникшем сразу после того, как военные 3 июля 2013г. отстранили от власти бывшего президента.

Полиция утверждает, что имела место стычка между несколькими сотнями сторонников Мурси и местными жителями, уличными торговцами и случайными прохожими. Оппоненты забрасывали друг друга камнями, слышались выстрелы.

На месте столкновения осталось не менее 15 сгоревших автомобилей. По окончании беспорядков "Братья-мусульмане" выставили вооруженную дубинками охрану у входа в лагерь. Местные жители останавливают проезжающие в сторону университета автомобили и обыскивают их на наличие оружия.

Всего с момента низложения Мурси в ходе уличных протестов погибли около 100 человек, в том числе 14 за последние два дня, передает РосБизнесКонсалтинг.