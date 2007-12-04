Запад ждет «правильного решения» Путина об уходе из власти

Мир гадает, есть ли у президента РФ стратегия

Ожидаемая победа Владимира Путина на прошедших в стране парламентских выборах может стать для него как благословением, так и проклятием. Как пишет газета The Financial Times, Путин должен сделать выбор в сторону «правильного» распоряжения своей победой. На Западе он известен так ловкий тактик, но пока неясно, есть ли у него стратегия. Результаты выборов дают Путину «платформу для правильного выбора», - отмечает эксперт по России и главный редактор британского интернет-издания Trusted Sources Кристофер Грэнвилл. Он считает, что Путин должен обозначить своего преемника, обеспечить ему признание как гаранта стабильности в стране и уйти из власти. Ожидаемая победа Владимира Путина на прошедших в стране парламентских выборах может стать для него как благословением, так и проклятием. Как пишет газета The Financial Times, Путин должен сделать выбор в сторону «правильного» распоряжения своей победой. На Западе он известен так ловкий тактик, но пока неясно, есть ли у него стратегия. Результаты выборов дают Путину «платформу для правильного выбора», - отмечает эксперт по России и главный редактор британского интернет-издания Trusted Sources Кристофер Грэнвилл. Он считает, что Путин должен обозначить своего преемника, обеспечить ему признание как гаранта стабильности в стране и уйти из власти. Газета.ру

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