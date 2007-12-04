Индия и Россия заключили крупный контракт на поставку танков Т-90, сообщает ИТАР-ТАСС. Контракт, стоимость которого составляет 1,237 миллиарда долларов, предусматривает поставку 347 основных боевых танков Т-90С.

В настоящее время Индия располагает 310 танками Т-90, полученными в первой половине текущего десятилетия. 181 из них был произведен в Индии из сборочных комплектов российского производства. В настоящее время завод в городе Авади приступил к выпуску новой крупной партии - 1000 Т-90, соглашение о лицензионном производстве которых было заключено в ноябре 2006 года.

Основной боевой танк Т-90 представляет собой глубокую модернизацию танка Т-72 с усиленным бронированием, комплексом управляемого вооружения и рядом других усовершенствований. Вес танка составляет 46,5 тонн, мощность двигателя - 1000 лошадиных сил, скорость - 60 километров в час.

Т-90 вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания. В арсенал танка входят также управляемые ракеты, запускаемые через канал ствола. Экипаж танка - три человека.

Лента.ру