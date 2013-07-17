Прокуратура Египта расследует побег Мурси из тюрьмы

Речь идет о расследовании побега из тюрьмы ''Вади эн-Натрун'', который Мурси и ряд его соратников якобы совершили в дни египетской революции в 2011 году, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в воскресенье египетская генпрокуратура опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы начатом расследовании уголовного дела в отношении Мурси. Среди изучаемых надзорным ведомством заявлений фигурируют подозрение в шпионаже, подстрекательство к убийству демонстрантов, нанесение серьезного ущерба экономике государства, передает РИА Новости.