Прокуратура Египта расследует побег Мурси из тюрьмы
02:35, 17 июля 2013Мир
2518 0
Прокуратура Египта распорядилась о начале расследования в отношении свергнутого президента Мухаммеда Мурси и нескольких лидеров "Братьев-мусульман".
Речь идет о расследовании побега из тюрьмы ''Вади эн-Натрун'', который Мурси и ряд его соратников якобы совершили в дни египетской революции в 2011 году, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Ранее в воскресенье египетская генпрокуратура опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы начатом расследовании уголовного дела в отношении Мурси. Среди изучаемых надзорным ведомством заявлений фигурируют подозрение в шпионаже, подстрекательство к убийству демонстрантов, нанесение серьезного ущерба экономике государства, передает РИА Новости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter