В Германии погибла украинская студентка

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

“Дано поручение нашему посольству проверить эту информацию и проинформировать нас. Мы будем проверять эту информацию”, - сказал Перебийнис.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Европейском университете Виадрина, который находится во Франкфурте-на-Одере (федеральная земля Бранденбург), погибла 22-летняя украинская студентка, которая выбросилась из окна многоэтажного общежития. Тело студентки было найдено утром 4 июля во дворе общежития. Речь идет о студентке факультета экономики и предпринимательства Национального авиационного университета Ирине Сытник родом из Конотопа. В университете Виадрина она проходила двухлетнюю магистерскую программу на экономическом факультете как стипендиат Немецкой службы академического обмена (DAAD).