Во Франции президент подтвердил запрет сланцевого газа

По мнению Олланда, добыча сланцевого газа связана с экологическими рисками.

Власти Франции запретили добычу сланцевого газа еще при предыдущем президенте Николя Саркози. Опасения вызывает технология фрекинга (гидроразрыва пласта), с помощью которой извлекается газ.

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Франция - первая страна, законодательно запретившая добычу ресурса, за ней последовали Болгария и еще несколько государств, передает Украинская правда со ссылкой на The Financial Times.