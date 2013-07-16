Во Франции президент подтвердил запрет сланцевого газа
05:39, 16 июля 2013Мир
1389 0
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не допустит добычи сланцевого газа в стране, пока он находится у власти.
По мнению Олланда, добыча сланцевого газа связана с экологическими рисками.
Власти Франции запретили добычу сланцевого газа еще при предыдущем президенте Николя Саркози. Опасения вызывает технология фрекинга (гидроразрыва пласта), с помощью которой извлекается газ.
На эту тему: Shell отправит украинскую группу экологов в США
Франция - первая страна, законодательно запретившая добычу ресурса, за ней последовали Болгария и еще несколько государств, передает Украинская правда со ссылкой на The Financial Times.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter