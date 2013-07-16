Исламисты прорываются через мост в центре Каира

На одной из главных транспортных артерий города, Мосту 6 октября, сейчас идут столкновения сторонников Мурси с силами полиции, которая для разгона толпы применяет дробовики и гранаты со слезоточивым газом. Сообщается о нескольких пострадавших, передает РИА Новости.

Также многотысячные шествия исламистов сейчас направляются к штаб-квартире Республиканской гвардии, где неделю назад прошли столкновения демонстрантов с военными, погибли 53 и были ранены свыше 400 человек.

Сторонники Мурси, добиваясь осуществления плана Союза исламистких сил страны по эскалации ситуации в стране, уже заявили, что ''готовы пойти и на другие ''экстренные, но мирные меры'', пока военные не возвратят законного президента на его должность''.