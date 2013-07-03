Президент Египта отказался уходить в отставку

''Президент Египта Мухаммед Мурси подтверждает, что меры, о которых заявило командование вооруженных сил страны, являются военным переворотом и неприемлемы ни в коем случае свободным народом Египта'', - говорится в заявлении главы Египта на его официальной странице в Facebook.