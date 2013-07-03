Президент Египта отказался уходить в отставку
23:02, 03 июля 2013Мир
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Смещенный военными президент Египта Мухаммед Мурси отказался уходить в отставку и назвал обращение армии военным переворотом.
''Президент Египта Мухаммед Мурси подтверждает, что меры, о которых заявило командование вооруженных сил страны, являются военным переворотом и неприемлемы ни в коем случае свободным народом Египта'', - говорится в заявлении главы Египта на его официальной странице в Facebook.
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