Европарламент поддержал присоединение Латвии к зоне евро с 1 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За проект резолюции Бурхарда Бальца (группа народных партий, Германия) проголосовали 613 депутатов, против – 67, воздержались – 29.

В документе содержится приветствие народа Латвии за чрезвычайные усилия по преодолению финансового кризиса. Вместе с тем депутаты подчеркнули, что страна должна придерживаться курса реформ, усиливать национальные структуры управления экономикой и работать над сокращением “теневой” экономики.

По теме: Еврокомиссия рекомендует присоединение Латвии к зоне евро с 1 января

Депутаты также отметили, что власть Латвии должна прилагать больше усилий для исправления структурных проблем на рынке труда, а также для преодоления бедности.

Европарламент обратил внимание, что ценовая стабильность в Латвии очень зависит от цен на энергоресурсы, большую часть из которых страна импортирует из одного источника.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Еврокомиссия рекомендовала Латвии присоединиться к зоне евро с 1 января 2014 года.