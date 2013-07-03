Президент России Владимир Путин подписал "антипиратский" закон, принятый Госдумой РФ 21 июня 2013 года и одобренный Советом Федерации 26 июня 2013 года, сообщает РИА «Новости».

"Федеральный закон направлен на совершенствование механизмов защиты исключительных прав на фильмы от нарушений, связанных с размещением информации, содержащей указанные объекты исключительных прав, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет", - сообщает пресс-служба Президента РФ.

Закон начнет действовать с 1 августа 2013 года. Документ закрепляет правовые основания и определяет порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, через которые распространяются кино- и телефильмы с нарушением исключительных прав, и устанавливает особенности привлечения к ответственности и освобождения от нее информационных посредников, то есть интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров. Музыкальные произведения в окончательную редакцию закона не вошли.

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Авторы закона особо подчеркивают, что цель документа - борьба не с теми, кто скачивает незаконно размещенные фильмы, а с нарушителями, которые распространяют такой контент.

Решение вопроса о применении обеспечительных мер и рассмотрение дел по существу будет находиться в исключительной компетенции Мосгорсуда, который будет принимать заявления, в том числе, в электронной форме через интернет.

Правообладатель на основании судебного акта сможет обратиться в Роскомнадзор с заявлением об ограничении доступа к сайту с незаконным контентом. Ведомство в течение трех дней должно будет определить хостинг-провайдера и направить ему уведомление об удалении информации. Если владелец ресурса отказывается это сделать или вообще ничего не предпринимает не позднее трех суток с момента получения уведомления, он должен будет ограничить доступ к ресурсу. Прежде чем подать заявку на блокирование, правообладатель должен будет доказать свои права на тот материал, незаконное распространение которого он намерен пресечь.