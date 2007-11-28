В Берлине арестован лидер грузинской оппозиции

Вечером во вторник, 27 ноября, в Берлине был арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Как пишет газета Die Berliner Zeitung, арест был произведен по просьбе грузинских властей на основании Европейской конвенции о взаимной выдаче преступников. Задержание Окруашвили подтвердил в среду прокурор Берлина.

Прокуратура Грузии обвиняет Ираклия Окруашвили в целом ряде коррупционных преступлений. Лента.ру